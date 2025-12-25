Džeko odlazi iz Fiorentine i potpisuje za klub bivšeg suigrača

Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (39) nalazi se pred odlaskom iz Fiorentine, gdje u prvom dijelu sezone nije dobio značajniju minutažu.
O njegovoj se budućnosti već tjednima nagađa, a iako su se dolasku nadali navijači Cagliarija, sve upućuje na to da će karijeru nastaviti u Genoi.
Talijanski mediji pišu kako je Džeko vrlo blizu dogovora s Genoom, dok će Cagliari morati potražiti druga rješenja u napadu. Presudnu ulogu u cijelom poslu ima trener Genoe Daniele De Rossi, Džekin bivši suigrač iz Rome, koji visoko cijeni njegovo iskustvo i vjeruje da može donijeti prevagu u nastavku sezone.
U Fiorentini su prednost dobivali drugi napadači, a Džeko u ovoj fazi karijere ne želi ulogu pričuve, zbog čega je rastanak s klubom bio očekivan potez.
