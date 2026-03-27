Džeko: Njihov gol dobro nam je došao, a Italija je veliki favorit

Cody Froggatt Sportimage via Guliver Images

Sedamdeset i treći pogodak Edina Džeke za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sigurno je bio jedan od važnijih.

Džeko je u smiraj utakmice u Cardiffu izjednačio na 1:1, a nakon izvođenja penala BiH se plasirala u finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

“Teška utakmica, sigurno da su bili favoriti, s obzirom da su dali Makedoniji sedam golova u kvalifikacijama. Mi smo jedna reprezentacija s dosta mladih, kvalitetnih igrača i nas nekoliko starijih. Imamo kvalitetu i zasluženo smo pobijedili”, komentirao je Džeko nakon velike večeri u Cardiffu.

Iako je vodeći gol Jamesa udaljio BiH od prolaza, Džeko smatra da to nije bila loša stvar.

“Malo smo stidljivo ušli u prvo poluvrijeme i do tog gola publika ih je nosila. Imam osjećaj da nam je njihov gol dobro došao. Počeli smo raditi što smo se dogovorili prije utakmice. Najviše smo im napravili problema kada smo zabili gol. Trebali smo zabiti još jedan i riješiti utakmicu. U produžetku su krenuli uz publiku. Lutrija se konačno okrenula na našu stranu.”

BiH je sada dobila što je htjela – utakmicu kod kuće u Zenici u utorak 31. ožujka za plasman na Mundijal. Protivnik je Italija.

“Ne treba puno razmišljati što je bilo. Ne volim gledati u prošlost, gledamo što je danas i sutra. Zaslužili smo finale. Imali smo jake dobre kvalifikacije. Imamo sad finalni meč s Talijanima, dolaze u Zenicu kao veliki favoriti, ali imamo 90 minuta da pokažemo koliko možemo.”

