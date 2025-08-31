Dugogodišnji stoper Manchester Uniteda seli u Aston Villu

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Nešto više od 24 sata prije isteka ljetnog prijelaznog roka stigla je vijest da će Victor Lindelof, donedavni stoper Manchester Uniteda preseliti u Birmingham, odnosno u Aston Villu.

Lindelof je u United stigao prije osam godina iz Benfice, ali od samog početka nije toliko oduševio navijače. Bio je standardan prvotimac u najcrnijem razdoblju Manchester Uniteda te je upisao skoro 300 nastupa (284).

Nakon osam godina istekao mu je ugovor te je dogovorio potpis s Aston Villom. Prema Fabriziju Romanu, reprezentativac Švedske je potpisao ugovor do 2027. godine, a postoji opcija produljenja za 2028.

Navodno su za njega bili zainteresirani Fiorentina i Everton, ali se Lindelof odlučio za Villanse.