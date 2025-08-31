Manchester United očajnički traži golmana: Poslali su ponudu za najboljeg golmana Svjetskog prvenstva

Manchester United zbog loše forme Andrea Onane i Altayja Bayindira očajnički traži novog vratara. Nekoliko ih je već odbilo dolazak u crveni dio Manchestera, a sada su se Crveni vragovi odlučili na zanimljiv potez.
Poslali su ponudu Aston Villi za Emiliana Martineza. Argentinac je već ranije rekao kako planira napustiti klub. Prvotno se pričalo o prelasku u Saudijsku Arabiju.
Fabrizio Romano ne iznosi cifru koju je United poslao Aston Villi, ali govori kako su zainteresirani za najboljeg vratara Svjetskog prvenstva u Katru.
Uz Martineza, United pregovara i sa Senneom Lamensom, 23-godišnjim vratarom Antwerpa za kojeg su zainteresirani brojni velikani.
Prijelazni rok zatvara se prvog rujna pa United mora požuriti s dovođenjem vratara.
