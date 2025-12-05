Dobre vijesti za Dinamo: Betis na Maksimir stiže bez važnog igrača

Podijeli :

(AP Photo/Denes Erdos) via Guliver Image

Betisov kapetan Isco Alarcon (33) zbog ozljede najvjerojatnije neće igrati idući tjedan protiv Dinama u Zagrebu, a upitan je i nastup defenzivnog veznog Sofyana Amrabata (29), rekao je u petak trener Manuel Pellegrini.

Dvojica Betisovih veznjaka sudarila su se međusobno tijekom utakmice protiv Utrechta, odigranoj prije tjedan dana, kada su obojica krenula na jednu ‘izgubljenu’ loptu.

VIDEO / Navijači Seville prekinuli utakmicu La Lige, evo kakvu kaznu je dobio španjolski prvoligaš VIDEO / Igrači Dinamovog protivnika u Europa ligi isprovocirali navijače Seville i izazvali prekid utakmice

“Amrabat je primio udarac, nisu mu trebali šavovi, ali taj udarac ga i dalje sprječava da se potpuno oporavi. Sumnjam da će Isco biti spreman za Zagreb, a Sofyanova dostupnost ovisi o tome hoće li bol popustiti”, izjavio je Pellegrini uoči subotnje utakmice s Barcelonom.

Isco i Amrabat zbog ozljeda nisu nastupili prošli vikend u seviljskom derbiju u kojem je Betis slavio s 2:0 na stadionu Seville, svog najvećeg rivala.

Dinamo i Betis se sastaju idući četvrtak na Maksimiru u Europskoj ligi. Zagrepčani ulaze u taj ogled nakon poraza s 0:4 u Lilleu, a Betis poslije trijumfa od 2:1 nad Utrechtom.

Isco, koji je već nakon deset minuta utakmice s Nizozemcima morao napustiti travnjak zbog primljenog udarca u desnu nogu, upravo se bio vratio nakon dužeg izbivanja zbog loma potkoljenice lijeve noge. Bivši igrač Real Madrida je zbog toga odigrao svega 39 minuta tijekom dvije ovosezonske utakmice. Prošle sezone je bio jedan od glavnih igrača zeleno-bijelih što ga je vratilo u reprezentaciju Španjolske za koju je u lipnju nastupio u finalu Lige nacija s Portugalom.

Betis je i bez njegovog doprinosa uspješan ove sezone pa zauzima peto mjesto u Europskoj ligi, a također i peto mjesto u španjolskom prvenstvu.

Upitan je li ovo najbolja ekipa Betisa zadnjih godina, Pellegrini je odgovorio da ju ne želi uspoređivati s ranijim ekipama.

“Važno je usredotočiti se na momčad koju sada imamo i pokušati osvojiti tri boda”, poručio je uoči ogleda s lanjskim prvakom Barcelonom.