VIDEO / Navijači Seville prekinuli utakmicu La Lige, evo kakvu kaznu je dobio španjolski prvoligaš

Podijeli :

CordonxPress via Guliver

Težak udarac za Sevillu.

Disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) u srijedu je kaznila Sevillu igranjem tri domaće utakmice bez publike zbog incidenata koji su se dogodili tijekom nedjeljnog 0-2 poraza od gradskog rivala Betisa.

Utakmica je prekinuta na petnaestak minuta kada je nekoliko navijača Seville, bijesnih zbog rezultata svoje momčadi i isključenja napadača Isaaca Romera, bacalo predmete na travnjak.

Usto je Sevilla kažnjena i novčano sa 45.000 eura.