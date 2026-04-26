Direktori Lokomotive ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na povratku iz Osijeka

Direktor NK Lokomotive Božidar Šikić i izvršni direktor Dennis Gudasić ozlijeđeni su u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na autocesti A3.
“U subotu 25. travnja oko 22 sata, tijekom povratka u Zagreb nakon utakmice između Osijeka i Lokomotive na Opus Areni, došlo je do prometne nesreće zbog istrčavanja divljači na autocesti A3, pri kojoj je teže ozlijeđen izvršni direktor Lokomotive Dennis Gudasić koji se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu, a lakše je ozlijeđen direktor Lokomotive Božidar Šikić.
Svi su izvan životne opasnosti, a o svim novim informacijama pravodobno ćemo obavijestiti javnost. Ozlijeđenim čelnicima našeg kluba želimo što brži oporavak”, navodi se.
