Direktor Osijeka: Dinamo nije ni poslao ponudu za Miereza, a Boto je napravio potez koji samo on razumije

Ramon Mierez je prije desetak dana u Denis Podcastu otkrio koliko je bio blizu prelaska u Dinamo.

Podsjetimo, 27-godišnji argentinski napadač prošlog je ljeta napustio Osijek i za tri milijuna eura prešao u Al Jaziru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Njegov odlazak stigao je u ključnom trenutku za Osijek, koji je tada bio u borbi za plasman u europska natjecanja, ali je na kraju ispao od Zire iz Azerbajdžana u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Mierez tvrdi da je želio prijeći u Dinamo, da je Osijek prihvatio ponudu, no iz nepoznatih razloga transfer je propao.

S druge strane, Vladimir Čohar, jedan od direktora Osijeka, u razgovoru za Glas Slavonije iznio je drugačiju verziju priče.

“Želim objasniti javnosti što se događalo oko odlaska Ramona Miereza. U početku je jedan od uvjeta Botova dolaska u Osijek bilo ostvarivanje transfera Ramona Miereza. Dva su bila razloga, prvi je bila vrlo visoka i nerealna plaća koju je Ramon trebao imati u ovoj sezoni, a drugi je, koji je još važniji, što je Jose tvrdio kako Osijek treba igrati na drugačiji način, te da će on dovesti bolje igrače.

No u međuvremenu je, zbog nekog razloga, Jose promijenio mišljenje o Ramonu te zauzeo stav kako bi ga bilo dobro zadržati. U tom trenutku, podržavajući njegovu procjenu, dobio je jasnu naredbu da mu ponudi novi dugoročni ugovor kako bismo izbjegli situaciju u kojoj bi Ramon mogao otići kao slobodan igrač ovog ljeta.

Boto je zbog samo njemu znanog razloga odugovlačio povlačenje tog poteza, a Mierez je postajao sve nervozniji. Na kraju smo došli do pozicije u kojoj bi se Ramon mogao dovući do siječnja i slobodno pregovarati s bilo kojim klubom o besplatnom odlasku. Postojala je opcija da tako ode u Dinamo, a to smo pod svaku cijenu željeli izbjeći, zbog čega smo odradili taj transfer u Ujedinjene Arapske Emirate.”

Još je dodao: “NK Osijek nikada nije prihvatio nikakvu ponudu za Ramona Miereza od Dinama zbog jednostavnog razloga jer ona nikada nije ni došla. Dinamo je došao na pregovore, a rastali smo se jako udaljeni oko naših potraživanja i onoga što je Dinamo htio platiti kada je odšteta u pitanju.

Na način na koji je određena skupina ljudi iz Dinama to željela odraditi i kako je to interpretirala u javnosti neću se vraćati. S Dinamom imamo odlične odnose i nećemo dopustiti da nas određeni ljudi preko medija svađaju. Osijek i Dinamo u prošlosti su odradili puno poslova i vjerojatno će ih biti još, ali za Miereza službene ponude nije bilo.”

Mierez je bio u zadnjoj godini ugovora i nije htio potpisati novi ugovor s Osijekom, a Saudijci su to iskoristili da ga dovedu po sniženoj cijeni. U dosadašnja 22 nastupa za Al Jaziru, 27-godišnjak je postigao osam golova uz tri asistencije. Prethodno je za Osijek odigrao 152 utakmice uz 63 gola i 14 asistencija, dok je za Istru nastupio 23 puta uz učinak od 10 golova i pet asistencija.