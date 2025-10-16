Direktor Girone odgovorio Bari: ‘Nisam obećao da će Livaković igrati, mora se izboriti’

Podijeli :

Dominik Livaković ovog je ljeta iz Fenerbahčea otišao na posudbu u Gironu gdje je bio rezerva na svih pet dosad odigranih prvenstvenih susreta kluba.

Livaković još nije dobio priliku u španjolskom klubu što je šokiralo i Andyja Baru, menadžera koji je imao ključnu ulogu u realizaciji transfera.

“Osobno sam zvao klub i trenera, inzistirali su na njemu, a Livaković se odrekao velike zarade da bi branio i ostao u formi za reprezentaciju. Smatrao sam da je odluka ispravna i čestitao mu”, rekao je Bara u Podcast Inkubatoru. “A onda odjednom – ništa. Mislio sam, prvu utakmicu neće braniti jer je tek došao, ali kad su izgubili 0:4 i opet ga nisu stavili, doslovno sam se smrznuo. Najluđe je što su čak pitali za cijenu da ga kupe, a ne daju mu braniti”, rekao je Bara čije su riječi prenešene direktoru kluba Quiqueu Carcelu.

Stigao je i njegov odgovor:

“Nismo željeli raditi nikakve promjene na poziciji golmana. Dogodila se nesreća. No onda se pojavila mogućnost da dovedemo Livakovića i to je bilo brutalno, nevjerojatna opcija. Zadnjeg dana prijelaznog roka smo ga uspjeli dovesti, što je stvarno bilo teško. Ali on nije došao sa zajamčenim mjestom u momčadi. Nikome nisam obećao da će igrati. Kao i svi, Livaković se za to mora izboriti”, objasnio je.