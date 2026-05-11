Dinamu se smiješi pet milijuna eura: U Maksimiru čekaju rasplet jedne od najluđih liga Europe

Josip Bandic CROPIX via Guliver

Poljski mediji nedavno su lansirali priču o mogućem transferu albanskog reprezentativca iz Maksimira.

Kako su Poljaci pisali, pozivajući se na informacije Tomasza Wlodarczyka, Widzew Lodz spreman je platiti oko pet milijuna eura za Arbera Hoxhu iz Dinama.

Poljski klub je već razgovarao o transferu, zna traženu cijenu te navodno postoji i preliminarni dogovor s Dinamom i Hoxhom oko ljetnog posla. Ipak, posao još nije zaključen jer ima jedan važan uvjet, a to je da Widzew prvo mora izboriti ostanak u Ekstraklasi.

Dva kola prije kraja, čak sedam klubova još strahuje za ostanak u ligi. Ono što je dobro za transfer Hoxhe je da je Widzew za vikend s uvjerljivih 3:1 svladao izravnog konkurenta Lechiju.

Arber Hoxha je u Dinamo došao iz Slaven Belupa, a od tada je zabio 12 golova i podijelio 11 asistencija u 99 utakmica.