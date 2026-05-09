DINAMO – HAJDUK 1:0 velika prilika Belje, uzvratili Splićani

58′ Izlaze Bakrar, Zajc i Hoxha, a ulaze Lisica, Bennacer i Vidović.

53′ Raci je dugom loptom uspio prebaciti obranu Dinama i pronaći Livaju. On je kraj McKenne pokušao uhvatiti loptu pred golom Dinama, no to je u konačnici otklonio Zebić.

50′ Scott McKenna je iz zadnje linije nakon jedne napucane lopte proigrao Belju, koji je istrčao sam pred Silića s igračem na leđima. Nije ga uspio prebaciti i povećati vodstvo Plavih

46′ Utakmica je nastavljena. Na poluvremenu je kod Hajduka izašao Brajković, a ušao Hodak.

45+3′ Kombinirali su Zajc i Beljo te u konačnici propustili iskoristiti puno otvorenog prostora za Plave.

41′ Almena za Livaju, Bamba je pucao, ali ostaje prednost za Modre.

40′ Hajduk je bolji nakon primljenog gola.

33′ Godi žuti karton zbog prekrašaja nad Pukštasom.

31′ Almena je ušao u kazneni udarac, Zebić je uklizao, Splićani su tražili kazneni udarac, ali sudac je samo nastavio igru. Situacija se nije provjeravala.

22′ Josip Mišić je ubacio, a Bakrar dočekao loptu na desnoj strani i zabio.

Hoxha je sjajno prošao, no Splićani su spasili.

Bakrar je dobio žuti karton u 15. minuti zbog simuliranja. I to je prva interesantna situacija na travnjaku u utakmici koja nema nikakav rezultatski značaj,

Dvoboj je počeo, zasad je nogomet u drugom planu.

U derbiju koji će nositi i nekoliko kadrovskih zanimljivosti, priliku za debi u SHNL-u dobit će mladi Dinamov stoper Marko Zebić, koji će tako odmah zaigrati u jednoj od najvećih utakmica hrvatskog nogometa.

Dinamo će krenuti u sastavu: Livaković – Valinčić, Galešić, Zebić, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha.

S druge strane, Hajduk ne može moći računati na Zvonimira Šarliju, a njegovo mjesto u obrani zauzet će Ron Raci. Trener Gonzalo Garcia posegnuo je i za zanimljivom opcijom u napadu – nedovoljno oporavljeni Ante Rebić krenut će s klupe, dok će od prve minute priliku dobiti Abdoulie Sanyang Bamba, strijelac iz prošlog kola protiv Varaždina.

Hajduk će tako istrčati u sastavu: Silić – Brajković, Marešić, Raci, Melnjak – Sigur, Pajaziti – Almena, Pukštas, Bamba – Livaja.