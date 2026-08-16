Kako je underdog postao legenda: Priča o Hrvatu koji protiv Dinama ispisuje povijest Vikinga

Podijeli :

Guliver

Jug Norveške, rane devedesete, gradić Alleen. Novi dom obitelji Tripić, izbjegle iz BiH, preko Hrvatske tražeći novu sreću.

Teški dani, okovani neizvjesnošću, novom sredinom, nepoznavanjem jezika, bez svoje kuće, ulice i prijatelja. Kao i tisuće drugih sunarodnjaka rasutih po Europi, kreću tražiti novu sreću. Upravo u Alleenu i lokalnom Lyngdal IL svoje prve korake započinje danas već legendarni kapetan Viking FK Zlatko Tripić.

Preko Tonstada i Egersunda dolazi do prvog velikog kluba u svojoj karijeri, peterostrukog prvaka Norveške Molde FK. Kako je sudbina često zanimljiva stvar, tako se poigrala i sa Zlatkovim debijem. Kao mali dječak često je u društvu oca odlazio u 70-ak kilometara udaljeni Kristiansand koji je bio dom nogometnog kluba Start.

Zlatko je zamišljao i sanjao kako će i on je jednog dana donositi sreću i proslaviti dres IK Starta kao što je to radio tih dana ikonski norvežanin Tore Andre „Totto” Dahlum. Upravo je IK Start bio rival Moldea na debiju Zlatka Tripića u Elitserien 04.08.2011. na Sor Areni. Molde je preokretom pobijedio 1:2, Zlatko je ušao u posljednjih 10 minuta, a trener Moldea legendarni Ole Gunnar Solskjaer. Sa Moldeom je Tripić osvojio dvije titule nacionalnog prvaka, te jedan državni kup.

Ubrzat ćemo sada priču do Viking FK. Nakon Moldea, Fredrikstada, IK Starta, njemačke „cvajte”. Moldavskog Šerifa, 2018. dolazi vrijeme za povratak u Norvešku. Drugi rang natjecanja, Viking FK. Klub koji je do tada bio prvak države već 8 puta, ali koji u tom trenutku na novu titulu čeka 27 godina. Predvođeni Zlatkom Tripićem vraćaju se u elitni rang odmah te sezone, a nakon samo 4 mjeseca u klubu Vikingova 10-ka postaje kapetan momčadi.

Od tada ( ne računajući sezonu i pol u turskom Goztepeu) Zlatko Tripić je postao najbolji stranac u povijesti kluba, upisavši 224 nastupa i 74 pogotka. Kluba koji dolazi na Maksimir pomrsiti račune Mariju Kovačeviću za njegov premijerni nastup u Ligi Prvaka. Nastup na koji Vikinzi čekaju još od 1992. kada su se susreli sa Barcelonom i na Stavanger stadionu odigrali 0-0. Cruyffova „Barca” je bila sretnija u uzvratu i tek u 86.minuti slomila hrabre norvežane pogotkom Amora.

Inače zanimljivo da je u toj utakmici veznim redom „Blaugrane” dirigirao donedavni sportski direktor Hajduka Goran Vučević, te ponajbolji trener svijeta Josep Guardiola. Underdog na kojega nitko nije računao došao je u svojoj karijeri svugdje na mala vrata, a otišao kao legenda, a hoće li u svojoj karijeri uspjeti doći i do Lige Prvaka? Odgovor će dati dvomeč protiv puno iskusnijeg protivnika, zagrebačkog Dinama.

Viking u Zagreb dolazi danas, dva dana prije velike utakmice na Maksimiru. U petak su jednako kao Dinamo igrali prvenstveni dvoboj, ali su taj susret izgubili od najvećeg norveškog kluba, Rosenborga s 2:1.

Autor: Denis Draganović