Dinamo nezaustavljiv na pripremama, Kovačevićeva momčad slavila 9:0 protiv Slovenaca

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Stanusic via Guliver Image

Dinamo je nastavio pobjednički niz na pripremama u Sloveniji i nakon slavlja nad Radomljem (3:0) uvjerljivo svladao novog slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje rezultatom 9:0.

Trener Mario Kovačević iskoristio je susret za novu provjeru momčadi, a obje su ekipe igrale po sat vremena, s obzirom na to da je dvoboj bio podijeljen u četiri dionice od po 30 minuta.

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Nakon mirnijeg otvaranja bez pogodaka, Modri su u nastavku potpuno preuzeli kontrolu i napunili mrežu slovenskog prvoligaša. Strijelci su bili Vidović, Bakrar, Beljo iz jedanaesterca, Kačavenda dvaput, Topić također dvaput, Šunta i Živković.

Posebno se istaknuo Kačavenda, koji je s dva pogotka i nekoliko zapaženih poteza ponovno pokazao dobru formu, dok su zapažene role odigrali i Vidović, Beljo te Zajc.

Dinamo je tako ostvario drugu uvjerljivu pobjedu na pripremama i nastavio brusiti formu uoči početka nove sezone.