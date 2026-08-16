Dinamo dva dana prije utakmice s Vikingom rasprodao skoro cijeli stadion

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Dinamo je dva dana uoči prve utakmice play-offa Lige prvaka protiv Vikinga objavio kako su gotovo sve ulaznice za susret na Maksimiru rasprodane. Više ih nema za tribine Sjever dolje, Zapad dolje i Zapad gore, dok su u prodaji ostale još samo ulaznice za Sjever gore.

Članovi Dinama ulaznicu za tu tribinu mogu kupiti po cijeni od 12 eura, dok je za ostale navijače cijena 17 eura. Iz kluba su uz objavu rasprodaje poručili: “Kakva nas večer čeka na Maksimiru!” te pozvali navijače da na vrijeme osiguraju preostale ulaznice.

Prvi dvoboj Dinama i Vikinga na rasporedu je u utorak, 18. kolovoza, od 21 sat. Bit će to prva utakmica posljednjeg Dinamovog kvalifikacijskog koraka prema ligaškoj fazi Lige prvaka, dok će se uzvrat igrati 26. kolovoza u Stavangeru. Momčad koja bude uspješnija u dvije utakmice izborit će mjesto u Ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti europski put u ligaškoj fazi Europa lige.

Momčad Marija Kovačevića do play-offa je stigla na vrlo uvjerljiv način. U prethodnom kolu izbacila je Kauno Žalgiris ukupnim rezultatom 7:1, nakon što je na Maksimiru slavila 5:0, a potom u Litvi pobijedila 2:1.

Viking u Zagreb stiže kao aktualni norveški prvak, ali i nakon prvenstvenog poraza. U posljednjem kolu izgubio je 2:1 na gostovanju kod Rosenborga, koji je pobjednički pogodak postigao u petoj minuti sudačke nadoknade. Nakon 17 odigranih kola Viking zauzima drugo mjesto norveškog prvenstva s 40 bodova, samo jednim manje od vodećeg Bodo/Glimta.

Susret će imati i humanitarnu komponentu. Dinamo i klupska zaklada Nema predaje ranije su objavili kako će dio prihoda od utakmice s Vikingom biti namijenjen pomoći stanovništvu na područjima Hrvatske koja su najteže stradala u požarima. Točan iznos ili udio prihoda koji će biti doniran klub zasad nije objavio.

Velik interes navijača rezultirao je time da je od tribina koje su puštene u prodaju ostao slobodan još samo Sjever gore. Sve upućuje na to da će Maksimir tako biti vrlo dobro ispunjen za jednu od ključnih utakmica Dinamove sezone.