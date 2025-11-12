Dinamo tražio od HNS-a povratak igrača iz reprezentacije, oni ih odbili

Podijeli :

Screenshot / YouTube: GNK Dinamo Zagreb

Hrvatska U-19 reprezentacija ima dvije nove utakmice kvalifikacija za Euro 2026. pred sobom.

Izbornici Siniše Orešćanina otvorili su kvalifikacije za Euro 2026. pobjedom 2:0 protiv Gruzije u Karlovcu, strijelci su bili Karlo Mijo Šimić u 30. minuti i Tomas Baković u 76. minuti. Sad im slijede susreti protiv Gibraltara 15. studenoga i protiv Srbije 18. studenoga. Dvoboj s Gibraltarom igra se u Karlovcu na stadionu Branko Čavlović Čavlek, dok je susret sa Srbijom na SRC-u Rudeš u Zagrebu.

Dinamov desni bek Noa Mikić odigrao je 89 minuta protiv Gruzije i jedan je od ključnih igrača u momčadi Siniše Oreščanina. Mikić je s reprezentacijom otišao na okupljanje prije nekoliko dana, a kako javlja Index, Dinamo je tražio da se Mikić vrati u klub kako bi konkurirao za kup utakmicu kod Karlovca koja je na rasporedu 19. studenog u 17 sati.

Klub je HNS-u poslao službeni dopis i zatražio povratak igrača u Maksimir, no zahtjev je zasad odbijen. Moguće je da se situacija promijeni nakon dvoboja s Gibraltarom.

Hrvatska bi pobjedom protiv Gibraltara napravila veliki korak prema drugom krugu kvalifikacija pa njegov nastup protiv Srbije i ne bi bio toliko nužan.

“Mikić je tek desetak dana s nama. Vidjet ćemo sad u Kupu kako će to izgledati”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon poraza od Istre, samo je tad zaboravio da Mikića čekaju obaveze u reprezentaciji.