Hrvatska U-19 protiv Srbije na dan pada Vukovara, gledateljima zabranjen dolazak

Chara Savvidou SPP via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ovoga tjedna započinje kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026., a sve tri utakmice odigrat će na domaćem terenu – u Karlovcu i Zagrebu.

Natjecanje otvara 12. studenoga susretom protiv Gruzije u Karlovcu, tri dana kasnije, 15. studenoga, čeka je dvoboj protiv Gibraltara, dok će 18. studenoga u Zagrebu odmjeriti snage sa Srbijom.

Posebnu pažnju privukla je upravo utakmica protiv Srbije, koja će se igrati bez prisutnosti gledatelja zbog visokog sigurnosnog rizika. Termin treće utakmice poklapa se s Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, pa su se Ministarstvo unutarnjih poslova, HNS i UEFA usuglasili da se dvoboj održi bez publike na stadionu SRC Rudeš u Zagrebu.

Prema rasporedu, Hrvatska će prva dva susreta – protiv Gruzije (12. studenoga u 11:30) i Gibraltara (15. studenoga) – igrati na stadionu Branko Čavlović–Čavlek u Karlovcu, dok će treći dvoboj protiv Srbije biti odigran 18. studenoga u Zagrebu.

Izbornik je pozvao niz mladih talenata koji nastupaju u domaćim i inozemnim klubovima: Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg), Kristian Mandić (1. FC Nürnberg), Lovro Chelfi (FC Barcelona), Ljubo Puljić (Bayern München), Antonio Rajić (Kustošija), Maroje Kostepeč (Lokomotiva), Noa Mikić (Dinamo), Marko Zebić (Dinamo), Noa Godec (Lokomotiva), Ivan Knežević (Stuttgart), Matija Subotić (Lokomotiva), Anđelo Šutalo (Dinamo), Patrice Čović (Werder Bremen), Luka Vrzić (Gorica), Ivan Barić (Osijek), Tomas Baković (Dinamo), Karlo Zulfić (Dinamo), Bruno Durdov (Hajduk), Marko Aščić (Slaven Belupo) i Josip Brundić (Dinamo).