Dinamo saznaje potencijalne protivnike u Ligi prvaka, evo kad je ždrijeb

Champions League 17. lip 202611:07 0 komentara
Stanusic via Guliver

U podne će maksimirski klub saznati prvog protivnika.

Nakon što su u ponedjeljak objavljeni parovi prvog pretkola i krug potencijalnih Dinamovih suparnika, danas u 12 u Nyonu održat će se službeni ždrijeb. Tada će Dinamo saznati s kim otvara svoj europski put prema Ligi prvaka.

Uefa je uoči ždrijeba tradicionalno suzila izbor i podijelila klubove u podskupine.

Dinamu prijete pobjednici susreta Vikingur – Györ, Kairat – Sutjeska, Vitebsk – Universitatea Craiova, Flora TallinnIberia Tbilisi, Petrocub – Egnatia, kao i švicarski Thun.

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