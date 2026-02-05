Dinamo prijavio dodatne igrače za Europsku ligu, evo tko je završio na popisu

Dinamo za tu fazu Europske lige može dodatno prijaviti tri igrača. Modri su danas putem službenih kanala potvrdili o kojoj trojici igrača se radi.

“Nakon što se oporavio od bolesti, na listu je vraćen Mateo Lisica, a Klub je dodatno prijavio Dominika Livakovića, Ismaëla Bennacera i Frana Topića“, napisao je Dinamo na društvenim mrežama.