Donosimo kompletan raspored i satnicu Svjetskog prvenstva po našem vremenu

Odbrojavanje je završeno: večerašnjom utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike započinje dugo očekivano Svjetsko prvenstvo 2026., čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada.
Predstojeći će Mundijal ući u povijest jer donosi novi format s rekordnih 48 reprezentacija i čak 104 utakmice u kojima će uživati navijači diljem svijeta, a mi vam donosimo kompletan raspored susreta grupne faze sa satnicom po srednjoeuropskom vremenu.
11./12. lipnja
Skupina A, 21.00: Meksiko – JAR
Skupina A, 4.00: J. Koreja – Češka
12./13. lipnja
Skupina B, 21.00: Kanada – BiH
Skupina D, 3.00: SAD – Paragvaj
13./14. lipnja
Skupina B, 21.00: Katar – Švicarska
Skupina C, 0.00: Brazil – Maroko
Skupina C, 3.00: Haiti – Škotska
Skupina D, 6.00: Australija – Turska
14./15. lipnja
Skupina E, 19.00: Njemačka – Curaçao
Skupina F, 22.00: Nizozemska – Japan
Skupina E, 1.00: O. Bjelokosti – Ekvador
Skupina F, 4.00: Švedska – Tunis
15./16. lipnja
Skupina H, 18.00: Španjolska – Zelenortski Otoci
Skupina G, 21.00: Belgija – Egipat
Skupina H, 0.00: S. Arabija – Urugvaj
Skupina G, 3.00: Iran – Novi Zeland
16./17. lipnja
Skupina I, 21.00: Francuska – Senegal
Skupina I, ponoć: Irak – Norveška
Skupina J, 3.00: Argentina – Alžir
Skupina J, 6.00: Austrija – Jordan
17./18. lipnja
Skupina K, 19.00: Portugal – DR Kongo
Skupina L, 22.00: HRVATSKA – Engleska
Skupina L, 1.00: Gana – Panama
Skupina K, 4.00: Uzbekistan – Kolumbija
18./19. lipnja
Skupina A, 18.00: Češka – JAR
Skupina B, 21 sat: Švicarska – BiH
Skupina B, 0.00: Kanada – Katar
Skupina A, 3.00: Meksiko – J. Koreja
19./20. lipnja
Skupina D, 21.00: SAD – Australija
Skupina C, 0.00: Škotska – Maroko
Skupina C, 2.30: Brazil – Haiti
Skupina D, 5 sati: Turska – Paragvaj
20./21. lipnja
Skupina F, 19.00: Nizozemska – Švedska
Skupina E, 22.00: Njemačka – O. Bjelokosti
Skupina E, 2.00: Ekvador – Curaçao
Skupina F, 6.00: Tunis – Japan
21./22. lipnja
Skupina H, 18.00: Španjolska – S. Arabija
Skupina G, 21.00: Belgija – Iran
Skupina H, 0.00: Urugvaj – Zelenortski Otoci
Skupina G, 3.00: Novi Zeland – Egipat
22./23. lipnja
Skupina J, 19.00: Argentina – Austrija
Skupina I, 23.00: Francuska – Irak
Skupina I, 2.00: Norveška – Senegal
Skupina J, 5.00: Jordan – Alžir
23./24. lipnja
Skupina K, 19.00: Portugal – Uzbekistan
Skupina L, 22.00: Engleska – Gana
Skupina L, 1.00: HRVATSKA – Panama
Skupina K, 4.00: Kolumbija – DR Kongo
24./25. lipnja
Skupina B, 21.00: Švicarska – Kanada
Skupina B, 21.00: BiH – Katar
Skupina C, ponoć: Škotska – Brazil
Skupina C, ponoć: Maroko – Haiti
Skupina A, 3.00: Češka – Meksiko
Skupina A, 3.00: JAR – J. Koreja
25./26. lipnja
Skupina E, 22.00: Ekvador – Njemačka
Skupina E, 22.00: Curaçao – O. Bjelokosti
Skupina F, 1.00: Tunis – Nizozemska
Skupina F, 1.00: Japan – Švedska
Skupina D, 4.00: Turska – SAD
Skupina D, 4.00: Paragvaj – Australija
26./27. lipnja
Skupina I, 21.00: Norveška – Francuska
Skupina I, 21.00: Senegal – Irak
Skupina H, 2.00: Urugvaj – Španjolska
Skupina H, 2.00: Zelenortski Otoci – S. Arabija
Skupina G, 5.00: Novi Zeland – Belgija
Skupina G, 5.00: Egipat – Iran
27./28. lipnja
Skupina L, 23.00: HRVATSKA – Gana
Skupina L, 23.00: Panama – Engleska
Skupina K, 1.30: Kolumbija – Portugal
Skupina K, 1.30: DR Kongo – Uzbekistan
Skupina J, 4.00: Jordan – Argentina
Skupina J, 4.00: Alžir – Austrija
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