Donosimo kompletan raspored i satnicu Svjetskog prvenstva po našem vremenu

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Odbrojavanje je završeno: večerašnjom utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike započinje dugo očekivano Svjetsko prvenstvo 2026., čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada.

Predstojeći će Mundijal ući u povijest jer donosi novi format s rekordnih 48 reprezentacija i čak 104 utakmice u kojima će uživati navijači diljem svijeta, a mi vam donosimo kompletan raspored susreta grupne faze sa satnicom po srednjoeuropskom vremenu.

Počinje povijesni Mundijal! Sve što trebate znati o rasporedu, protivnicima i zvijezdama SP-a Znate li koliko vrijedi trofej Svjetskog prvenstva?

11./12. lipnja

Skupina A, 21.00: Meksiko – JAR

Skupina A, 4.00: J. Koreja – Češka

12./13. lipnja

Skupina B, 21.00: Kanada – BiH

Skupina D, 3.00: SAD – Paragvaj

13./14. lipnja

Skupina B, 21.00: Katar – Švicarska

Skupina C, 0.00: Brazil – Maroko

Skupina C, 3.00: Haiti – Škotska

Skupina D, 6.00: Australija – Turska

14./15. lipnja

Skupina E, 19.00: Njemačka – Curaçao

Skupina F, 22.00: Nizozemska – Japan

Skupina E, 1.00: O. Bjelokosti – Ekvador

Skupina F, 4.00: Švedska – Tunis

15./16. lipnja

Skupina H, 18.00: Španjolska – Zelenortski Otoci

Skupina G, 21.00: Belgija – Egipat

Skupina H, 0.00: S. Arabija – Urugvaj

Skupina G, 3.00: Iran – Novi Zeland

16./17. lipnja

Skupina I, 21.00: Francuska – Senegal

Skupina I, ponoć: Irak – Norveška

Skupina J, 3.00: Argentina – Alžir

Skupina J, 6.00: Austrija – Jordan

17./18. lipnja

Skupina K, 19.00: Portugal – DR Kongo

Skupina L, 22.00: HRVATSKA – Engleska

Skupina L, 1.00: Gana – Panama

Skupina K, 4.00: Uzbekistan – Kolumbija

18./19. lipnja

Skupina A, 18.00: Češka – JAR

Skupina B, 21 sat: Švicarska – BiH

Skupina B, 0.00: Kanada – Katar

Skupina A, 3.00: Meksiko – J. Koreja

19./20. lipnja

Skupina D, 21.00: SAD – Australija

Skupina C, 0.00: Škotska – Maroko

Skupina C, 2.30: Brazil – Haiti

Skupina D, 5 sati: Turska – Paragvaj

20./21. lipnja

Skupina F, 19.00: Nizozemska – Švedska

Skupina E, 22.00: Njemačka – O. Bjelokosti

Skupina E, 2.00: Ekvador – Curaçao

Skupina F, 6.00: Tunis – Japan

21./22. lipnja

Skupina H, 18.00: Španjolska – S. Arabija

Skupina G, 21.00: Belgija – Iran

Skupina H, 0.00: Urugvaj – Zelenortski Otoci

Skupina G, 3.00: Novi Zeland – Egipat

22./23. lipnja

Skupina J, 19.00: Argentina – Austrija

Skupina I, 23.00: Francuska – Irak

Skupina I, 2.00: Norveška – Senegal

Skupina J, 5.00: Jordan – Alžir

23./24. lipnja

Skupina K, 19.00: Portugal – Uzbekistan

Skupina L, 22.00: Engleska – Gana

Skupina L, 1.00: HRVATSKA – Panama

Skupina K, 4.00: Kolumbija – DR Kongo

24./25. lipnja

Skupina B, 21.00: Švicarska – Kanada

Skupina B, 21.00: BiH – Katar

Skupina C, ponoć: Škotska – Brazil

Skupina C, ponoć: Maroko – Haiti

Skupina A, 3.00: Češka – Meksiko

Skupina A, 3.00: JAR – J. Koreja

25./26. lipnja

Skupina E, 22.00: Ekvador – Njemačka

Skupina E, 22.00: Curaçao – O. Bjelokosti

Skupina F, 1.00: Tunis – Nizozemska

Skupina F, 1.00: Japan – Švedska

Skupina D, 4.00: Turska – SAD

Skupina D, 4.00: Paragvaj – Australija

26./27. lipnja

Skupina I, 21.00: Norveška – Francuska

Skupina I, 21.00: Senegal – Irak

Skupina H, 2.00: Urugvaj – Španjolska

Skupina H, 2.00: Zelenortski Otoci – S. Arabija

Skupina G, 5.00: Novi Zeland – Belgija

Skupina G, 5.00: Egipat – Iran

27./28. lipnja

Skupina L, 23.00: HRVATSKA – Gana

Skupina L, 23.00: Panama – Engleska

Skupina K, 1.30: Kolumbija – Portugal

Skupina K, 1.30: DR Kongo – Uzbekistan

Skupina J, 4.00: Jordan – Argentina

Skupina J, 4.00: Alžir – Austrija