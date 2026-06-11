Transferiranje igrača značajno se mijenja: FIFA uvodi revolucionarne promjene

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

FIFA je nakon sastanka održanog u Mexico Cityju javno objavila brojne izmjene uvedene u Pravilnik o transferima igrača, proizašle iz dvogodišnjih pregovora i pravnih sukoba, ponajviše s udrugom FIFPro, ali i ligama te Europskim udruženjem klubova (ECA).

Pravilnik koji je izvorno donesen još 2001. godine doživjet će korjenite promjene, a modificirana pravila stupit će na snagu 1. siječnja 2027. godine. Najznačajnije promjene odnose se na izravno sudjelovanje igrača u postocima od transfera te na obvezno uvođenje otkupnih klauzula.

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Od spomenutog datuma, nogometaši će sudjelovati u vlastitim transferima s postotkom od pet posto od ukupnog iznosa operacije. Ta je praksa ranije postojala u Španjolskoj, no sada dobiva globalni karakter na razini cijeloga svijeta.

Nogometaši s fiksnom godišnjom plaćom manjom od 150.000 eura obvezno će primati spomenutih pet posto od fiksne odštete plaćene za transfer. Igrač se može djelomično odreći tog prava, ali njegov postotak nikada neće smjeti biti manji od veće navedene vrijednosti.

Nadalje, postojanje odštetnih, odnosno otkupnih klauzula postat će uobičajena praksa u svim ugovorima između nogometaša i klubova. Obje će strane biti obvezne prihvatiti da u ugovorima stoji fiksna brojka koja razvrgava obveze između dviju strana, što također predstavlja sustav koji se godinama prakticira u Španjolskoj, dok su se ostali savezi opirali njegovoj primjeni, a koji sada jamči slobodno kretanje nogometaša.

Predloženo je i novo pravilo prema kojem će klubovi moći potpisivati ugovore u trajanju do pet godina s igračima mlađima od osamnaest godina, što je promjena u odnosu na dosadašnje opće ograničenje od tri godine. Takvi se ugovori mogu ponuditi samo ako je igrač bio registriran za klub određeno razdoblje prije potpisivanja te moraju ispunjavati specifične uvjete koji se tiču financijske naknade. Pojedini klub će moći imati tek ograničen broj takvih ugovora po sezoni.

Uz sve navedeno, uspostavlja se Globalna platforma za socijalni dijalog između FIFE, FIFPro-a, Svjetskog udruženja liga (WLA) i Europskog udruženja klubova (EFC). Prema tom novom procesu, kao opće pravilo, sve odluke, preporuke i sporazumi morat će se donositi konsenzusom, što podrazumijeva jednoglasnu suglasnost socijalnih partnera i FIFE. Kada se takav konsenzus postigne, FIFA će poduzeti sve potrebne korake kako bi dogovorene ishode implementirala unutar svog regulatornog okvira.

FIFA će također potpisati Memorandum o razumijevanju s udrugom FIFPro, pod uvjetom da se povuku sve spomenute tužbe i sudski sporovi, u kojem će biti zrcali sve predložene izmjene. Svi potpisani ugovori u potpunosti će poštovati FIFA-u kao svjetsko vrhovno tijelo u nogometu i njezine pripadajuće ovlasti, kako je utvrđeno i predviđeno Statutom i općim regulatornim okvirom krovne organizacije.