Dinamo mora u Beograd zbog – Čeferinovog novog pravila!

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo Zagreb gostuje u Srbiji u drugom kolu Europske lige, a protivnik im je izraelski Maccabi Tel Aviv.

Igraju protiv Maccabija na stadionu TSC u Bačkoj Topoli, utakmica počinje u četvrtak od 21 sat.

POVEZANO Bizarnost(i) uoči dvoboja u Bačkoj Topoli: Dinamo dva sata udaljen od stadiona, igrači Maccabija u dva hotela

Dinamo je u zadnji čas morao promijeniti planove kada je u pitanju dolazak u Srbiju.

Planirali su prenoćiti u Osijeku i na dan utakmice krenuti prema Bačkoj Topoli, ali pravilo koje je uvela Uefa im to ne dopušta.

Naime, momčadi koje posjećuju drugu državu moraju biti na teritoriju te države najmanje 24 sata prije početka utakmice.

Stoga će maksimirska momčad stići u Beograd i tamo prenoćiti prije nego što se uputi prema gradu u kojem se igra utakmica.