Dinamo je protiv Fenera pretrčao 110 km. Evo tko je trčao najviše, a tko najbrže

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo je pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige na Maksimiru,

Za Plave je dva gola zabio Dion Drena Beljo (21. i 25. minuta), a konačan rezultat postavio Monsef Bakrar u 95. minuti. Strijelac turske momčadi bio je Sebastian Szymanski.

POVEZANO VIDEO / Sjajni Beljo dvaput zabio, a Bakrar je novom golčinom stavio ‘točku na i’! Pogledajte golove

UEFA je objavila detaljnu statistiku svakog pojedinca na terenu. Najveću brzinu tijekom igre u Dinamovoj momčadi postigli su Josip Mišić i Moris Valinčić kod kojih je izmjereno da su u jednom trenutku trčali 33.85 km/h. Prema objavljenim podacima, ukupno je petorica igrača pretrčalo više od 10 kilometara na utakmici, a samo Miha Zajc više od 11.

Kad se sve zbroji, momčad Dinama pretrčala je više od 110 kilometara na utakmici, a Fenerbahčea 107.3.

Pretrčani kilometri Dinamovih igrača protiv Fenera: