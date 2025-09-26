Dinamo je protiv Fenera pretrčao 110 km. Evo tko je trčao najviše, a tko najbrže

Dinamo je pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige na Maksimiru,
Za Plave je dva gola zabio Dion Drena Beljo (21. i 25. minuta), a konačan rezultat postavio Monsef Bakrar u 95. minuti. Strijelac turske momčadi bio je Sebastian Szymanski.
UEFA je objavila detaljnu statistiku svakog pojedinca na terenu. Najveću brzinu tijekom igre u Dinamovoj momčadi postigli su Josip Mišić i Moris Valinčić kod kojih je izmjereno da su u jednom trenutku trčali 33.85 km/h. Prema objavljenim podacima, ukupno je petorica igrača pretrčalo više od 10 kilometara na utakmici, a samo Miha Zajc više od 11.
Kad se sve zbroji, momčad Dinama pretrčala je više od 110 kilometara na utakmici, a Fenerbahčea 107.3.
Pretrčani kilometri Dinamovih igrača protiv Fenera:
- 11.6 – Zajc
- 10.8 – Ljubičić
- 10.5 – Goda
- 10.2 – Mišić
- 10.1 – Dominguez
- 9.5 – McKenna
- 9.5 – Hoxha
- 9.4 – Valinčić
- 9.3 – Lisica
- 8.3 – Beljo
- 4.3 – Nevistić
- 2.4 – Bakrar
- 2.2 – Kulenović
- 1.3 – Stojković
- 0.6 – Villar
- 0.4 – Varela
