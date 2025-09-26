Dinamo je protiv Fenera pretrčao 110 km. Evo tko je trčao najviše, a tko najbrže

Europa League 26. ruj 2025
Dinamo je pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige na Maksimiru,

Za Plave je dva gola zabio Dion Drena Beljo (21. i 25. minuta), a konačan rezultat postavio Monsef Bakrar u 95. minuti. Strijelac turske momčadi bio je Sebastian Szymanski.

UEFA je objavila detaljnu statistiku svakog pojedinca na terenu.  Najveću brzinu tijekom igre u Dinamovoj momčadi postigli su Josip Mišić i Moris Valinčić kod kojih je izmjereno da su u jednom trenutku trčali 33.85 km/h. Prema objavljenim podacima, ukupno je petorica igrača pretrčalo više od 10 kilometara na utakmici, a samo Miha Zajc više od 11.

Kad se sve zbroji, momčad Dinama pretrčala je više od 110 kilometara na utakmici, a Fenerbahčea 107.3.

Pretrčani kilometri Dinamovih igrača protiv Fenera:

  • 11.6 – Zajc
  • 10.8 – Ljubičić
  • 10.5 – Goda
  • 10.2 – Mišić
  • 10.1 – Dominguez
  • 9.5 – McKenna
  • 9.5 – Hoxha
  • 9.4 – Valinčić
  • 9.3 – Lisica
  • 8.3 – Beljo
  • 4.3 – Nevistić
  • 2.4 – Bakrar
  • 2.2 – Kulenović
  • 1.3 – Stojković
  • 0.6 – Villar
  • 0.4 – Varela

