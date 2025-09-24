DINAMO – FENERBAČHE OD 21 sat: Modri protiv ranjenog turskog velikana otvaraju Europsku ligu!

Nogometaški zagrebačkog Dinama novu europsku sezonu otvaraju protiv Turskog Fenerbačea u Maksimiru od 21 sat. Kiša je pokvarila ugođaj, no ne dvojimo da će Modri imati pravu podršku u susretu 1. kola Europske lige.
Ovako bi mogao izgledati Dinamo za ogled s Fenerbahčeom
Započinje Europska liga, a Plavi će večeras ohrabreni pobjedom u derbiju protiv Hajduka, igrati protiv velikana iz Istanbula – Fenerbahčea. Kovačević bi protiv turskog velikana na travnjak trebao poslati sljedeću jedanaestoricu.
Oglas Turci otkrili sastav Fenerbahčea za Dinamo
Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Plavi snaći u jakom europskom ispitu večeras na Maksimiru. Turski mediji otkrili su sastav koji će istrčati protiv Dinama, najviše problema istanbulski velikan ima u napadu gdje su dosta tanki
Kovačević: ‘Imamo jasan plan za Fenerbahče
Nakon velike pobjede protiv Hajduka (2:0), pred Kovačevićem je novi ispit. Na Maksimir stiže moćni Fenerbahçe. Na konferenciji za medije pojavio se i Josip Mišić. Evo što su rekli:
Tedesco: Analizirali smo Dinamo, igra hrabro, napadački
Trener Fenerbahçea Domenico Tedesco najavio je kako njegovu momčad sutra u Zagrebu očekuje zahtjevan dvoboj protiv Dinama u prvom kolu Europa lige. U Hrvatsku su doputovali oslabljeni jer nedostaju Anderson Talisca (suspendiran nakon crvenog kartona protiv Benfice), ozlijeđeni Jhon Duran te Edson Alvarez, koji se još uvijek oporavlja. Uz trenera, pred novinare je izašao i branič Milan Škriniar.
Tko nedostaje?
Kod Dinama nema Pierre-Gabriela i Torrentea, a kod Fenera nedostaju Alvarez, Duran, Elmaz, Fall, Mercan, Mor, Becao, Talisca i Yandas prema posljednjim informacijama.
Što kažu kladionice?
Dinamo 3.2
Remi 3.4
Fenerbahče 2.1
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!