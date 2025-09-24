Dinamo ipak putuje u Srbiju: UEFA još ne donosi odluku

Podijeli :

Ireneusz Wnuk PressFocus NEWSPIX.PL

Izraelski nogometni klubovi zasad su izbjegli izbacivanje iz svih UEFA-inih natjecanja, prenose izraelski mediji. Do preokreta je došlo nakon reakcije Sjedinjenih Američkih Država neposredno prije glasanja Izvršnog odbora UEFA-e, na kojem se trebalo odlučiti o sankcioniranju izraelskih momčadi zbog sukoba u pojasu Gaze.

Prema navodima, prijedlog o njihovom isključenju vjerojatno bi prošao velikom većinom, no glasanje je otkazano. To je važno i za Dinamo, koji će sljedeći tjedan morati otputovati u Srbiju gdje će u Bačkoj Topoli odmjeriti snage s Maccabijem iz Tel Aviva. Susret je zakazan za 21 sat.

Ujedinjeni narodi ocijenili su da Izrael provodi genocid u Gazi, zbog čega sve veći broj nogometnih saveza, igrača i navijača traži izbacivanje izraelskih klubova iz međunarodnih natjecanja. Palestinski nogometni savez također snažno lobira kod FIFA-e, a diljem Europe na tribinama se pojavljuju transparenti s porukama poput: “Zaustavite genocid u Gazi. Dajte Izraelu crveni karton.”

I dalje postoji mogućnost da izraelski klubovi, kao i reprezentacija, budu suspendirani iz međunarodnih natjecanja. To bi značilo i njihov izostanak sa Svjetskog prvenstva 2026. te iz kvalifikacija. Smatra se da je američka intervencija zasad samo odgodila odluku, dok pritisak na UEFA-u i FIFA-u neprestano raste.