Đalović: Ne smijemo napraviti neku glupost kao u Bugarskoj, moramo se paziti u prvih 20 minuta

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke u četvrtak u Solunu brane minimalnu prednost protiv PAOK-a u playoffu Europa lige. Evo što je uoči te utakmice rekao trener hrvatskog prvaka Radomir Đalović.

Prošlog tjedna na Rujevici Rijeka je pobijedila PAOK 1:0 golom Menala u prvom poluvremenu, no svi su u Rijeci svjesni da će na ‘vrućoj’ Toumbi biti teško obraniti taj jedan, ali vrijedan gol prednosti.

“Ostvarili smo pobjedu, idemo u Solun s tom prednošću na jedan težak teren i u jednu uzavrelu atmosferu, no moramo se postaviti hrabro, onako kako smo igrali i u prvoj utakmici. Takvi moramo izaći od prve minute i odigrati jednu pravu, hrabru utakmicu u svakom smislu taktički discipliniranu i napraviti sve da ostvarimo dobar rezultat te osiguramo Europa ligu”, smatra Radomir Đalović.

“Moramo biti pažljivi u prvih 15, 20 minuta dvoboja jer će PAOK sigurno krenuti jako. Kako utakmica bude odmicala, a rezultat se ne bude mijenjao, mi ćemo biti u prednosti. Moramo se paziti i stvari u šesnaestercu, da ne napravimo opet neku glupost kao što smo je napravili u Bugarskoj, moramo biti koncentrirani i pokušati ih ugroziti u svakoj situaciji. To znači da se od prve minute postavimo hrabro, visoko i da idemo u pritisak na njihovu zadnju liniju. Jer, ako budemo stalno stajali nazad, neće biti dobro”, kaže Đalović, čije riječi prenose Sportske novosti.

Rijekin trener nada se da će stati na kraj crnom nizu hrvatskih predstavnika protiv grčkih.

“Bio bi ogroman uspjeh prvenstveno za nas, a onda i za hrvatski nogomet koji bi tako imao dva predstavnika u Europskoj ligi. Naravno, probat ćemo srušiti i tu tradiciju jer su redom naši klubovi u prošlosti ispadali od PAOK-a.”