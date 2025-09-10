Đalović: Maribor me zvao odmah nakon otkaza u Rijeci, a Kek mi je rekao ono što sam već znao

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Priča puna preokreta dobila je svoj epilog. Maribor ima novog trenera – Radomir Đalović u utorak je dogovorio suradnju, odradio prvi trening i stao pred medije.

Ovaj 42-godišnji Crnogorac koji je prošle godine s Rijekom osvojio dvostruku krunu, prihvatio je veliki izazov. Đalović će pokušati vratiti Maribor tamo gdje ga žele vidjeti navijači i vodstvo kluba, koje je u novoj eri već predstavilo trećeg trenera.

“Iza nas je prvi trening, vrlo sam zadovoljan radom igrača. Vidio sam puno energije. Trebat će vremena da se naviknemo jedni na druge. Prvi trening s puno želje i energije me zadovoljava, ali pred nama je puno posla”, rekao je Đalović, a prenosi slovenski Sport Klub.

Maribor je trenera tražio tri tjedna. U međuvremenu je momčad vodio Radovan Karanović, a u Štajerskoj prijestolnici dogodilo se puno toga. Đalović je postao kandidat nakon što je otpao Victor Sanchez i nakon svog odlaska iz Rijeke. Nije imao dvojbi oko novog izazova:

“Maribor je ogroman klub, najveći u državi. Znam kakva su ovdje očekivanja. Nismo u dobrom trenutku, ali radit ćemo da to popravimo”, rekao je Đalović, svjestan da dolazi u zahtjevno okruženje:

“Znam da je Maribor u posljednje vrijeme promijenio puno trenera, ali za mene je to izazov. Razgovarao sam s vodstvom, vjerujem u sebe i svoj rad. Sigurno mi treba vremena, ali sada ga nema. Ključno će biti da brzo budemo kompletni i da se što prije vrate svi igrači, kako bi u momčadi bilo više konkurencije.”

Momčad preuzima u zahtjevnom trenutku, nakon poraza u vječnom derbiju i usred reprezentativne stanke, kada je već završen prijelazni rok. Maribor je na petom mjestu prvenstvene ljestvice, s deset bodova zaostatka za vodećim Celjem. Čini se da se novi trener veseli izazovu:

“Znam kakvi su ciljevi u Mariboru. Celje ima prednost, igra u Europi i ima trenera koji već dugo gradi svoj sustav. Ali mi se nećemo predati. Borit ćemo se do kraja.”

O kvaliteti momčadi:

“Vidio sam da Maribor ima puno kvalitete, ali morat ćemo jako puno raditi. Vremena nema puno, prvi cilj je pripremiti se za utakmicu s Murom. Mbina neće igrati zbog kartona, a nemamo ni neke reprezentativce. Kada budemo svi zajedno, moći ćemo realno procijeniti cijeli kadar. Nogomet nije samo kvaliteta, bitne su i druge stvari. Na tome moramo raditi. Imamo dobre igrače, ali treba raditi na poboljšanjima. Neće biti lako, ali moramo gledati naprijed.“

O slabostima u igri Maribora:

“Govorio sam o reakcijama nakon izgubljenih lopti. Navijači će ti oprostiti loš dan, ali neće oprostiti ako se ne boriš za svaku loptu. Ravnodušnost navijači vide, a to neću dopustiti.“

O zadnjem tjednu i pregovorima:

“S Rijekom sam raskinuo ugovor i odmah sam dobio poziv iz Maribora. Imali smo nekoliko razgovora, četiri puta smo se našli uživo. Pisali ste da smo se u ponedjeljak posvađali, ali to nije istina. Dogovorili smo se da moj odvjetnik nešto provjeri i da se nađemo sljedeći dan. Tako je i bilo.”

Usporedba Rijeke i Maribora:

“Rijeka ima ozbiljne navijače, kao i Maribor. Ovdje je pritisak još veći jer je Maribor više puta bio prvak države. Očekivanja su veća, ali vidim i puno sličnosti između klubova.”

Hoće li Maribor igrati napadački:

“Svaki trener može reći da bi volio igrati napadački. Ali prvo moraš vidjeti kakve igrače imaš. Tek onda možeš procijeniti možeš li igrati kako želiš. Došao sam nakon prijelaznog roka, svi igrači su već tu. Svi bismo voljeli igrati napadački i zabijati gol više. Trudit ćemo se, ali Maribor je primio puno golova. Moramo se stabilizirati, ali težnja će biti ofenzivna igra. Imamo sjajne napadače i moramo ih iskoristiti.”

Razgovor s Matjažom Kekom:

“Matjaž Kek je legenda nogometa, i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Legenda Rijeke. Čast mi je da smo jedina dvojica koja su osvojila dvostruku krunu. Znam da je to njegov klub. Otvoreno smo razgovarali. Bio je sretan i poželio mi sreću. O Mariboru mi je rekao ono što sam već znao. Razgovarao sam s puno ljudi i brzo sam prihvatio izazov.”

Obećanje navijačima:

“Navijačima mogu obećati da ćemo uvijek dati sve od sebe. Uvijek ću zahtijevati da budemo sto posto u svakom duelu i da se podignemo. Neće nam uvijek ići, ali borit ćemo se i nadam se – pobjeđivati.”

