Dalić je posebno pohvalio mladog veznjaka: Nitko tako brzo nije došao do statusa glavnog igrača

Junaci Hrvatske pobjede bili su Petar Sučić i Nikola Vlašić, vezni igrači iz Serie A. Prvo je igrač Intera zabio s distance krasan pogodak po zemlji za 1:0, da bi kapetan Torinau 83. minuti nakon kornera pogodio za pobjedu.
Junaci Hrvatske pobjede bili su Petar Sučić i Nikola Vlašić, vezni igrači iz Serie A. Prvo je igrač Intera zabio s distance krasan pogodak po zemlji za 1:0, da bi kapetan Torinau 83. minuti nakon kornera pogodio za pobjedu.
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