Dalić iznenadio i FIFA-u prije utakmice u Torontu

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska će u Torontu pred velikm brojem svojih navijača snage odmjeriti s Panamom.

Uoči utakmice izbornik Dalić je poprilično iznenadio jednim odabirom u početnoj postavi. Na iznenađenje većine, iz prvog sastava ispao je Petar Sučić, dok je umjesto njega ušao Mateo Kovačić.

Taj Dalićev odabir iznenadio je i FIFA-u koja je istaknula Petra Sučića kao jednog od tri ključna igrača Hrvatske u večerašnjoj utakmici.

Uz Sučića, na velikom ekranu bili su istaknuti još Luka Modrić i Ivan Perišić.