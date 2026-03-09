Crnogorac u 93. minuti donio Laziju prvu pobjedu u ligi nakon više od mjesec dana

Podijeli :

xDomenicoxCippitelli/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_72638492 IPA_Agency_IPA72638492 via Guliver Image

U 28. kolu talijanske Serie A Lazio je s 2:1 bio bolji od Sassuola. Za to im je trebao pogodak u 93. minuti koji je postigao Crnogorac Adam Marušić.

Već u drugoj minuti Lazio je poveo golom Daniela Maldinija da bi Sassuolo ipak poravnao golom Armanda Laurientea u 35. minuti.

Taj rezultat na semaforu je stajao sve do 93. minute kada je crnogorski reprezentativac Adam Marušić pogodio za prvu pobjedu Lazija nakon 30. siječnja.

Tada je Lazio, također na domaćem terenu, bio bolji od Genoe s 3:2. Gol je u toj pobjedi stigao još kasnije, u 100. minuti.

Lazio je ovom pobjedom skočio na 10. mjesto Serie A te imaju bod manje od devetog Sassuola.

Toma Bašić je zbog ozljede i dalje izvan kadra kod Lazija.