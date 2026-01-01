City kiksao na gostovanju kod Sunderlanda, Gvardiol zatresao stativu

Podijeli :

xAlfiexCosgrove/NewsxImagesx via Guliver Image

Manchester City je na Novu godinu gostovao kod Sunderlanda te su tražili priključak za vodećim Arsenalom koji je 30. prosinca s uvjerljivih 4:1 porazio Aston Villu. Međutim, Građani na gostovanju kod "Crni mačaka" nisu uspjeli doći do pobjede te su remizirali s 0:0.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, a nešto bolje prilike imali su domaćini. Međutim, Gianluigi Donnarumma je jedinu opasnu priliku uspješno otklonio.

U drugom dijelu su Građani dobro pritiskali Sunderland, ali nisu uspjeli slomiti otpor kluba sa sjevera Engleska. Veliku priliku je u 74. minuti imao Joško Gvardiol koji je petom zatresao vratnicu domaćeg gola.

VIDEO / Gvardiol izveo potez u Vuškovićevom stilu, samo ga je vratnica zaustavila VIDEO / Gvardiol je bio na pragu ulaska u igru, a onda se Guardiola predomislio

Tako Manchester City nije uspio uhvatiti korak za Arsenalom. Sada su na četiri boda zaostatka, a prije ovog kola bili su samo na dva. Sunderland je sada na sedmom mjestu s 29 bodova.