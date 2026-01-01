VIDEO / Gvardiol izveo potez u Vuškovićevom stilu, samo ga je vratnica zaustavila

Podijeli :

U utakmici Sunderlanda i Manchester Cityja na Novu godinu nije bilo previše uzbuđenja, ali potez Joška Gvardiola u 74. minuti sve je ostavio bez daha. Nakon ubačaja s desne strane hrvatski reprezentativac petom je zahvatio loptu te se činilo da će zabiti spektakularan gol. Međutim, zaustavila ga je vratnica i Gvardiol nije uspio napraviti ono što je Luka Vušković u dresu HSV-a napravio protiv Werder Bremena. Za taj gol je Splićanin dobio nagradu za gol mjeseca.

