Čistka na Poljudu se nastavlja: Šarlija više nije igrač Hajduka

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Hajduk.hr / Robert Matić

Iskusni 29-godišnji stoper Zvonimir Šarlija napustio je redove Hajduka. Poljudski je klub večeras službeno potvrdio kako je s obrambenim igračem postignut sporazumni raskid ugovora, čime je završena njegova trogodišnja epizoda u bijelom dresu.

Šarlija se od svojih sada već bivših suigrača i stručnog stožera oprostio u Sloveniji. Stigao je u Celje, gdje je momčad odigrala posljednju pripremnu utakmicu uoči povratka u Split, kako bi pozdravio ekipu prije odlaska u potragu za novim angažmanom.

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“HNK Hajduk i Zvonimir Šarlija dogovorili su sporazumni raskid ugovora te iskusni stoper nakon tri godine provedene u bijelom dresu napušta Klub. Ukupno je Zvonimir za Hajduk odigrao 80 službenih utakmica, pri tom je postigao 4 pogotka uz jednu asistenciju. Zvone, hvala ti na svemu. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere”, poručili su iz Hajduka u službenom priopćenju.

Ovakav rasplet zapravo nikoga ne iznenađuje. Podsjetimo, Hajduk je još krajem svibnja javno objavio “obavijest o statusu igrača prve momčadi”, u kojoj je jasno navedeno da su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamon slobodni u potrazi za novim sredinama te da klub na njih više ne računa.

Nakon što su Poljud u međuvremenu već napustili Ante Rebić i Iker Almena, Šarlijin odlazak označava nastavak velike rekonstrukcije svlačionice pod vodstvom nove uprave i struke.

Šarlija je na Poljud stigao u ljeto 2023. godine iz grčkog Panathinaikosa. Svoj je debi ubilježio u derbiju protiv Dinama na Maksimiru, dok mu je posljednji nastup za Bijele ostao onaj iz svibnja ove godine, kada je Hajduk na domaćem terenu svladao Varaždin s 3:1.