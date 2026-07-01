BiH je spremna za povijesni okršaj protiv SAD-a: Ovo je očekivani sastav

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Reporter N1 televizije Haris Mrkonja javio se uživo iz San Josea, gdje će Bosna i Hercegovina večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati jednu od najvažnijih utakmica u svojoj nogometnoj povijesti.

Prema njegovim informacijama nakon posljednjeg odrađenog treninga i službene konferencije za medije, izbornik Sergej Barbarez ima sve igrače na raspolaganju.

“Barbarez ima sve igrače na raspolaganju, barem je tako tvrdio na konferenciji za medije. Znamo da je i ranije izbjegavao u potpunosti otkriti karte, ali vjerovat ćemo mu kada kaže da je Amar Dedić spreman za povratak u početnih 11, kao i Haris Tabaković, koji je također bio ozlijeđen”, javio je Mrkonja.

Dodao je kako se ipak ne očekuje veliki broj promjena u odnosu na prethodne dvoboje grupne faze.

Na vratima se očekuje Nikola Vasilj, Amar Dedić bi se trebao vratiti u početni sastav, dok bi u užoj obrani trebali zaigrati Kolašinac, Katić i Muharemović, koji se u momčad vraća nakon odrađene kazne zbog crvenog kartona. Najveće dvojbe ostaju u veznom redu, gdje se očekuje taktička odluka između Tahirovića, Šunjića i Bašića.

Mrkonja je naveo da bi na desnoj strani mogao zaigrati Amar Memić ili pak Esmir Bajraktarević, na lijevoj Kerim Alajbegović, dok su na napadačkim pozicijama sigurni Edin Džeko i Ermedin Demirović.

Kako je istaknuo reporter N1, atmosfera u taboru BiH je odlična, a izbornik Barbarez je pred novinarima djelovao izuzetno opušteno i raspoloženo.

“Bio je s osmijehom na licu, svjestan da je Bosna i Hercegovina na neki način već ostvarila svoj primarni cilj samim dolaskom do ove faze Svjetskog prvenstva. Poručio je da duboko vjeruje svojim momcima te da je ponosan na sve što je dosad učinjeno”, kazao je Mrkonja.

Jedina veća nepoznanica uoči samog početka susreta ostaje broj navijača Bosne i Hercegovine na tribinama Levi’s Stadiuma, ponajviše zbog izuzetno visokih cijena ulaznica na američkom tržištu.

“No, koliko god navijača Bosne i Hercegovine bude na stadionu, sigurno je da će zdušno bodriti reprezentaciju kako bi pokušali napraviti još jedan povijesni iskorak i plasirati se u osminu finala Svjetskog prvenstva”, zaključio je u javljanju Mrkonja.

Utakmica se igra u Santa Clari od 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

BiH bi prema ovim informacijama trebala igrati u sastavu: