Bivši nogometaš iz Toronta: ‘Evo kako je bilo igrati protiv Modrića 2005. godine’

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Peter Ćurić, bivši nogometaš iz Toronta, našem je Vedranu Babiću ispričao zanimljivu priču vezanu za Luku Modrića. Još 2005. godine, kada je igrao za klub Toronto Croatia, nastupao je protiv U-21 hrvatske reprezentacije, a priznaje da tada nije bio niti svjestan kakva mu igračka veličina stoji na suprotnoj strani. Ispričao je kako su svi već tada zaključili da će 'mali plavi' biti veliki igrač, a kakve je još dojmove imao u ovom susretu s današnjim kapetanom Vatrenih, pogledajte u videu.

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