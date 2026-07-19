Chelsea i Aston Villa dogovorili megatransfer, engleski reprezentativac postaje najskuplji igrač u povijesti kluba

Chelsea je dogovorio veliki transfer Morgana Rogersa iz Aston Ville vrijedan čak 137 milijuna eura, objavio je The Athletic. Iako se posljednji detalji još usklađuju, klubovi su postigli usmeni dogovor.
Rogers je već dogovorio osobne uvjete i potpisat će ugovor do ljeta 2032. godine, uz opciju produljenja na još jednu sezonu. Liječnički pregled zakazan je za ponedjeljak.
Engleski reprezentativac izrazio je želju za prelaskom na Stamford Bridge, a presudni faktori bili su dolazak trenera Xabija Alonsa i projekt koji mu je Chelsea predstavio. Za njega je interes pokazivao i Arsenal, ali Rogers je izabrao Chelsea.
Ovim transferom londonski klub će srušiti vlastiti rekord od 121 milijun eura, koliko je 2023. godine platio Enza Fernandeza, a nadmašit će i britanski rekord od 135 milijuna eura koji je ovog ljeta postavio Manchester City.
Rogers je u Aston Villu stigao početkom 2024. iz Middlesbrougha za oko 15 milijuna eura s bonusima, a sada će klub na njemu ostvariti ogroman profit. Dio zarade pripast će i Middlesbroughu, koji ima pravo na 20 posto od buduće prodaje.
U dresu Ville 23-godišnji ofenzivac odigrao je 125 utakmica, postigao 31 pogodak i dodao 29 asistencija. Prošle sezone upisao je 14 golova i 12 asistencija u svim natjecanjima te pomogao momčadi do osvajanja Europske lige i plasmana u Ligu prvaka.
Rogers je debitirao za englesku reprezentaciju 2024. godine, a na aktualnom Svjetskom prvenstvu nastupio je u svih sedam utakmica. U polufinalu protiv Argentine asistirao je Anthonyju Gordonu za jedini pogodak Engleske, dok je u osvajanju bronce protiv Francuske odigrao cijeli susret.
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