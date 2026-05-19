Chelsea će tužiti City zbog pregovora s Marescom?

Očekuje se da će Chelsea tražiti odštetu od Cityja, uz mogućnost da u javnost budu izneseni detalji Marescina odlaska sa Stamford Bridgea i događaja koji su mu prethodili. Nijedan klub zasad se nije oglasio o cijeloj situaciji.

Da bi bilo kakav postupak protiv Manchester Cityja mogao biti pokrenut, Chelsea bi morao podnijeti službenu žalbu Premier ligi, koja bi potom, prema svojim pravilima, bila obvezna provesti istragu.

Sve navedeno ovisi o eventualnom imenovanju Maresce za novog trenera Cityja. Objavu bi mogli odgoditi zbog važnosti Guardiolina odlaska.

Maresca se nije javno oglašavao još od odlaska iz Chelseaja, u trenutku kada je klub bio peti na ljestvici. Iako Chelsea to nije potvrdio, vjeruje se da 46-godišnji trener nije dobio veliku otpremninu.

Chelsea je počeo posrtati u završnici Marescina mandata, koji je završio 2. siječnja. Momčad je tada imala samo jednu pobjedu u sedam utakmica Premier lige, a iz kluba su stizale naznake da situacija nije dobra. Na kraju je njegova pozicija postala neodrživa.

Kulminacija je uslijedila kada je Maresca preskočio medijske obveze nakon remija s Bournemouthom. Prije serije loših rezultata Chelsea je bio drugi na ljestvici Premier lige, a u klubu i dalje postoji veliko nezadovoljstvo zbog dojma da je njegov odlazak ozbiljno ugrozio sezonu Plavaca.

Maresca je dobro poznat Cityjevoj grupaciji jer je u dva navrata radio u klubu – prvo kao trener U-23 momčadi u sezoni 2020./21., a zatim kao pomoćnik Pepa Guardiole u prvoj momčadi tijekom sezone 2022./23.

Chelsea ga je angažirao u ljeto 2024. godine nakon što je s Leicester Cityjem osvojio Championship. U prvoj sezoni osvojio je Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo, ali se odnos s klubom vrlo brzo pogoršao.

Nakon pobjede protiv Evertona 13. prosinca Maresca je izjavio da je imao “najgorih 48 sati u karijeri“, što je protumačeno kao izravan napad na Chelsea i vlasničku grupu BlueCo.

Kasnije se pokazalo da je razlog bio spor oko povratka ozlijeđenih igrača na teren, no dio ljudi unutar kluba izjavu je doživio kao namjerno provokativnu.

Chelsea je bez pobjede u posljednjih sedam utakmica Premier lige. U utorak dočekuje Tottenham i trenutačno se nalazi izvan mjesta koja vode u Europu, na desetoj poziciji.