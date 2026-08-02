Sopić doveo hrvatskog napadača, ne zna se je li prijavljen za Dinamo

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Uoči dvoboja s Dinamom u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, Kauno Žalgiris dodatno je osnažio momčad. Litavski prvak, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić, predstavio je 29-godišnjeg hrvatskog napadača Gabriela Debeljuha kao novo pojačanje. Iz kluba zasad nisu objavili duljinu ugovora niti potvrdili hoće li biti registriran za prvi susret protiv Dinama, koji se u utorak igra na Maksimiru.

Debeljuh je nogometno odrastao u omladinskoj školi Torina, a prve seniorske korake napravio je u Italiji nastupajući za Piacenzu, Mantovu i Este. Pravi iskorak ostvario je 2019. godine prelaskom u rumunjski Hermannstadt, gdje je već u prvoj sezoni postigao 12 ligaških pogodaka. Takve igre donijele su mu transfer u CFR Cluj, s kojim je osvojio dva naslova rumunjskog prvaka i jedan Superkup te se afirmirao na europskoj sceni.

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Tijekom boravka u Cluju nastupao je u Europskoj i Konferencijskoj ligi, gdje je upisivao i pogotke u grupnim fazama natjecanja. Nakon Cluja igrao je za Sepsi, a početkom 2026. godine prešao je u Oțelul. U rumunjskoj prvoj ligi izgradio je reputaciju pouzdanog strijelca s gotovo 50 prvenstvenih pogodaka i desetak asistencija.

Posebno će ga pamtiti i navijači Dinama. U kvalifikacijskoj utakmici između Cluja i zagrebačkog kluba u ljeto 2020. upravo je Debeljuh u 93. minuti pogodio za 2:2 i izborio produžetke, no Dinamo je na kraju prošao dalje nakon izvođenja jedanaesteraca.

Njegovim dolaskom Željko Sopić dobio je iskusnog i provjerenog napadača koji bi trebao predvoditi ofenzivu litavskog prvaka. Hrvatski strateg dobro poznaje Dinamo te će pokušati iskoristiti sve adute kako bi njegova momčad priredila iznenađenje i izborila plasman u završnu rundu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Prva utakmica Dinama i Kauno Žalgirisa igra se četvrtog kolovoza na Maksimiru s početkom u 20 sati, dok je uzvrat zakazan za 11. kolovoza u Kaunasu.