Dinamo doznao protivnika u play-offu Lige prvaka, nije imao sreće!

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo i Kauno Žalgiris u utorak u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. je održala ždrijeb Lige prvaka.

Sve je poznato, Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris koji vodi Željko Sopić, igrati protiv norveškog Vikinga.

Norveško prvenstvo traje kroz kalendarsku godinu, a Viking je osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø/Glimt.

U novoj sezoni se, nakon odigranih 15 utakmica, nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø/Glimt.

Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.

Plasman u Ligu prvaka donio bi zagrebačkom klubu oko 30-ak milijuna eura. Dinamo je posljednji put u Ligi prvaka igrao prije dvije sezone.