Dinamo doznao protivnika u play-offu Lige prvaka, nije imao sreće!

Dinamo i Kauno Žalgiris u utorak u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. je održala ždrijeb Lige prvaka.
Sve je poznato, Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris koji vodi Željko Sopić, igrati protiv norveškog Vikinga.
Norveško prvenstvo traje kroz kalendarsku godinu, a Viking je osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø/Glimt.
U novoj sezoni se, nakon odigranih 15 utakmica, nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø/Glimt.
Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.
Plasman u Ligu prvaka donio bi zagrebačkom klubu oko 30-ak milijuna eura. Dinamo je posljednji put u Ligi prvaka igrao prije dvije sezone.
12:12
Austrijsko-škotski dvoboj
Celtic i LASK će igrati za play-off Lige prvaka.
12:09
Dinamo možda ide u Norvešku!
Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris igrati protiv norveškog Vikinga za grupnu fazu Lige prvaka!
12:08
AEK doznao protivnike
AEK će igrati protiv Kairata ili Levskog.
12:01
Krećemo!
Počela je svečana ceremonija ždrijeba u Nyonu.
11:47
Kad se igra play-off?
Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.
11:39
Ako Plavi izgube...
UEFA je danas odredila i podskupine play-offa Europa lige, koji će Dinamo igrati ako izgubi od Žalgirisa. Pa bi među sljedećim imenima Plavi mogli igrati protiv ovih klubova:
Pobjednik dvoboja: SL Benfica (Portugal) - Heart of Midlothian FC (Škotska)
Pobjednik dvoboja: Maccabi Tel-Aviv FC (Izrael) - PFC CSKA Sofia (Bugarska)
Pobjednik dvoboja: KKS Lech Poznań (Poljska) - KÍ Klaksvík (Farski otoci)
Pobjednik dvoboja: FC Hradec Králové (Češka) - Beşiktaş JK (Turska)
11:35
Mogući protivnici u play-offu Lige prvaka
Dinamo će, ako prođe Kauno Žalgiris, biti nositelj u play-offu Lige prvaka. Potencijalni protivnici zagrebačkog kluba su:
LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Pobjednik dvoboja: Ararat Armenia (Armenija) - Celje (Slovenija)
Pobjednik dvoboja: Levski (Bugarska) - Kairat (Kazahstan)
Pobjednik dvoboja: Aarhus (Danska) - Sabah (Azerbajdžan)
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