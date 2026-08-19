Trener Vikinga: Dinamo je favorit u uzvratu za ulazak u Ligu prvaka

Dinamo i Viking remizirali su 2:2 na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Modri su preko Diona Drene Belje i Matea Lisice već do 10. minute imali veliku prednost, a Miha Zajc ubrzo je pogodio vratnicu. Ipak, Viking se do kraja prvog poluvremena vratio golovima Petera Christiansena i Zlatka Tripića.
Uzvrat se igra sljedeće srijede u Stavangeru, a Morten Jensen, trener Vikinga, smatra da njegova momčad u Norvešku nosi vrlo dobar rezultat:
“Dinamo je odlično otvorio utakmicu. Činilo mi se da su njegovi igrači posvuda. Ali mi se nikada ne predajemo, što smo pokazali i večeras. Bili su osjetno bolji od nas u početku, ali mi smo i ranije znali okretati utakmice i bilo je bitno da ne odustanemo. To je naš mentalitet. Čim smo zabili prvi gol, počeli smo vjerovati u naše kvalitete iako smo znali kako igramo protiv sjajne momčadi. Vratili smo se i sad imamo dobar rezultat pred revanš.”
Norveški trener posebno je istaknuo iskustvo koje je njegova mlada momčad stekla na Maksimiru:
“Za nas su ovakve utakmice veliko iskustvo, prvi put smo igrali u ovoj fazi natjecanja, pa još protiv jakog Dinama. Bila je ovo taktički i fizički jako zahtjevna utakmica, koja nam je pokazala puno dobrih stvari. Mi smo mlada momčad, puno učimo u ovakvim utakmicama. Stekli smo protiv Dinama veliko iskustvo. Prvi put se nalazimo u ovoj fazi. Generalno jako učimo u ovim utakmicama, mladi smo.”
Jensen je uoči uzvrata dio pritiska prebacio na hrvatskog prvaka, naglasivši Dinamovo iskustvo u europskim kvalifikacijama.
“Činjenica je da smo sada na 90 minuta od Lige prvaka, sanjamo taj plasman u elitu, sve je još 50-50 %. Moramo biti i na našem terenu na visokoj razini. Opet, Dinamo je specijalist za ovakve kvalifikacije, svjesni smo toga. Otvoreno je, ali Dinamo ima tradiciju i veći pritisak nego mi, tako da bih rekao da su oni favoriti u uzvratu. Sigurno ćemo pružiti veliku borbu.”
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