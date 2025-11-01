Skandal na pomolu: UEFA ukrala koncept nove Lige prvaka, pokrenuta velika tužba?!

Umjesto osam skupina po četiri momčadi, uvedena je jedinstvena liga s 36 klubova. Svaka ekipa igra osam utakmica – po četiri kod kuće i u gostima – protiv različitih protivnika, bez ponavljanja parova.

Klubovi su raspoređeni u četiri jakosne skupine, a po dvije utakmice igraju s protivnicima iz svake. Osam najboljih izravno ide u osminu finala, dok momčadi od 9. do 24. mjesta igraju dodatne susrete za prolaz. One ispod 24. mjesta ispadaju iz natjecanja. Broj utakmica povećan je s 125 na 189, što donosi više uzbuđenja i veće prihode.

Kako piše The Athletic, novi format izazvao je kontroverze zbog tužbe čileanske tvrtke MatchVision protiv UEFA-e. Tvrtka tvrdi da je UEFA preuzela koncept lige s 36 klubova koji je njezin osnivač Leandro Shara zaštitio još 2006. godine i predstavio UEFA-i 2013.

MatchVision traži 20 milijuna eura odštete, dok je Shara osobno zatražio dodatnih 200 tisuća eura. UEFA je optužbe odbacila kao neutemeljene i poručila da će braniti svoj stav.