Real ponovno pobijedio Benficu u utakmici punoj propuštenih prilika, Kraljevi idu dalje

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez by Guliver

Real Madrid CF je u uzvratu doigravanja za osminu finala UEFA Champions League ugostio SL Benfica nakon minimalne pobjede 1:0 u Portugalu te je sačuvao prednost i izborio plasman među 16 najboljih.

Dvoboj je bio nastavak svojevrsne trilogije dvaju klubova. Benfica je ranije u ligaškoj fazi upravo protiv Reala, pogotkom vratara u sudačkoj nadoknadi, izborila nokaut-rundu, a ždrijeb ih je ponovno spojio. Novi okršaj dodatno je podigao tenzije zbog slučaja u kojem je Gianluca Prestianni optužen za rasističko vrijeđanje Vinícius Júnior, pa se očekivala vrlo napeta utakmica — što se i potvrdilo.

Gosti su poveli u 14. minuti kada je Vangelis Pavlidis probio desno i vratio loptu, nakon čega je odbijanac završio kod Rafa Silva koji zabija iz blizine. Real je brzo odgovorio: Federico Valverde je prošao po desnoj strani, a Aurélien Tchouaméni snažno pogodio za 1:1.

Benfica je nastavila igrati hrabro, no Thibaut Courtois je sjajno zaustavio pokušaj Richard Ríos, dok je Real pred kraj prvog dijela zaprijetio i preko Arda Güler, kojem je pogodak poništen zbog zaleđa.

U drugom poluvremenu Portugalci su ponovno bili opasniji — Rafa je pogodio gredu, a prijetio je i Pavlidis — dok je Real većim dijelom susreta branio rezultat. Ipak, u 80. minuti Valverde je osvojio ničiju loptu i odmah pronašao Viníciusa, koji je pobjegao Nicolás Otamendi i vrhom kopačke svladao Anatoliy Trubin za pobjedu.

Real je tako, unatoč svim problemima i napetostima, iz dvomeča izašao kao pobjednik — ne toliko igrom i dominacijom, koliko individualnom kvalitetom, prije svega Viníciusa i Valverdea, koji su sudjelovali u svim golovima “Kraljeva”.

Ždrijeb osmine finala održava se u petak, a Real bi mogao ponovno put Lisabona na dvoboj sa Sporting CP ili na veliki okršaj s Manchester City FC.