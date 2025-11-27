Newcastle optužio francusku policiju da je napala njegove navijače

Navijači koji su napuštali stadion podijelili su svoj bijes i frustraciju s osobljem Newcastlea, dodao je klub.

Engleski prvoligaš Newcastle United izjavio je da je francuska policija “neselektivno napala” nekoliko njihovih navijača te koristila papreni sprej, palice i štitove dok je pratila gostujuće navijače sa stadiona nakon jučerašnjeg poraza u Ligi prvaka od Olympique de Marseillea (1-2).

Newcastle United u četvrtak je najavio da će se formalno obratiti UEFA-i, domaćinu i francuskoj policiji zbog “nepotrebne i nesrazmjerne” sile kojoj su njihovi navijači bili izloženi.

“Planovi su bili na snazi ​​za premještanje 500 navijača odjednom nakon što je prva skupina navijača puštena, policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu kako bi spriječila preostale naše navijače da se dalje kreću. To je poduzeto kombinacijom paprenog spreja, palica i štitova, a policija je neselektivno napala brojne navijače. Mnogi navijači bili su vidno uznemireni, posebno u gornjem dijelu gostujućeg sektora, gdje je naguravanje postalo očito”, navodi Newcastle u izjavi.

Navijači koji su napuštali stadion podijelili su svoj bijes i frustraciju s osobljem Newcastlea, dodao je klub.

“Pozvat ćemo UEFA-u, Olympique iz Marseilla i lokalne vlasti da formalno istraže ovaj slučaj kako bi se osiguralo da se izvuče pouka i da se ovakvo ponašanje ne ponovi”, dodaje Newcastle.

Newcastle je 11. u Ligi prvaka s devet bodova iz pet utakmica, a 10. prosinca gostuju kod Bayer Leverkusena.