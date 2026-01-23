Mourinho ‘bocnuo’ Arbelou: ‘Treneri koji ništa nisu napravili u karijeri vode velike klubove’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

Benfica i Real Madrid u srijedu od 21 sat igraju u Lisabonu utakmicu posljednjeg kola ligaške faze Lige prvaka. Real u susret ulazi kao trećeplasirana momčad na ljestvici, dok je Benfica na 29. mjestu i za plasman u doigravanje treba pobjedu.

“Postoje ljudi koji nisu ništa napravili u svojoj trenerskoj karijeri, ali ipak vode velike klubove. Za mene je iznenađenje kad treneri bez iskustva dobiju priliku u velikim klubovima. Nekad prije sam vjerovao da su najboji treneri oni koji najviše pobjeđuju i osvajaju.

Nije to više slučaj. Najbolje prolaze oni koji stvore najbolji dojam o sebi. Neki treneri pokušaju nešto i ne uspiju. Onda kažu da su poginuli za svoje ideje. Ako pogineš za svoje ideje, onda si budala”, rekao je Mourinho.

Podsjetimo, Mourinho je Real Madrid vodio od 2010. do 2013. godine, a u tom razdoblju s klubom je osvojio naslov prvaka Španjolske te po jedan Kup kralja i španjolski superkup.