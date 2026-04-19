Messi zabio dva gola i oborio rekord MLS-a

(AP Photo/Geneva Heffernan) via Guliver Image

U noći sa subote na nedjelju Lionel Messi ponovno je imao svoj šou u MLS-u. Argentinac je sa svojim Inter Miamijem gostovao kod Colorado Rapidsa te su na krilima njegovih golova došli do pobjede od 3:2.

Messi je svoj prvi gol zabio u 18. minuti iz kaznenog udarca da bi koncem prvog dijela Miami povećao prednost preko Germana Berteramea, meksičkog reprezentativca.

Colorado se vratio u drugom poluvremenu golovima Rafaela Navarra i Darrena Yapija da bi Messi ipak svojim drugim golom u 79. minuti donio pobjedu Interu.

Messi je tako došao do 905. gola u profesionalnoj karijeri te do čak 100 sudjelovanja za gol (64 gola i 36 asistencija) u MLS-u. To je učinio nakon samo 69 odigranih utakmica u američkoj ligi te je postao igrač kojemu je trebalo najmanje utakmica za takav uspjeh.

Do sada je rekord držao omaleni Talijan Sebastian Giovinco koji je do brojke od 100 došao nakon 95 odigranih susreta.