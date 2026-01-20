VIDEO / Pogledajte kako je Mbappe dvaput zabio bivšem klubu

Podijeli :

Već u 5. minuti Real je stigao do vodstva protiv Monaca. Strijelac je bio Kylian Mbappe, a precizan je bio i u 26. minuti protiv svog bivšeg kluba. Francuz je sad na 11 golova u Ligi prvaka i uvjerljivo je prvi strijelac natjecanja ispred Erlinga Haalanda i Victora Osimhena koji imaju po šest.

Drugi gol Mbappe je zabio u 26. minuti na asistenciju Viniciusa.

