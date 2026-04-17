Hoće li Nottingham ispisati povijest? Drugoligaš nikada nije igrao Ligu prvaka

Podijeli :

Guliver Image

Dok Nottingham Forest slavi pobjedu nad Portom u četvrtfinalu Europske lige, njegova situacija u Premier ligi i dalje je vrlo nesigurna. Minimalna pobjeda 1:0 donijela im je ukupnih 2:1 i plasman u prvo europsko polufinale nakon 42 godine, gdje ih čeka Aston Villa.

Pobjednik tog engleskog dvoboja ide u Istanbul na finale 20. svibnja protiv Freiburga ili Brage. Osvajanje trofeja donijelo bi Forestu i plasman u Ligu prvaka, no prije toga ih čekaju ključne utakmice protiv Burnleyja i Sunderlanda. Ako rezultati ne budu povoljni, mogli bi pasti u zonu ispadanja već prije polufinala.

Na početku sezone cilj je bio upravo osvajanje Europske lige, nakon velikih ulaganja u momčad. Vlasnik Evangelos Marinakis želio je nadograditi prošlosezonsko sedmo mjesto, kada je plasman u Ligu prvaka izmaknuo u završnici.

Unatoč kaotičnoj sezoni i čak četiri trenera — Nuna Espirita Santa, Angea Postecogloua, Seana Dychea i aktualnog Vitora Pereire — cilj je i dalje dostižan. Zanimljivo, Postecoglou je prošle sezone osvojio Europsku ligu s Tottenhamom, ali je u Forestu dobio otkaz već nakon 39 dana i niza loših rezultata.

Ni Dyche nije bio uspješniji, iako je momčad prošla skupinu. Sada Pereira mora balansirati između borbe za ostanak i europskog uspjeha. Susret s Burnleyjem ključan je za opstanak, a već je pokazao prioritete rotirajući momčad — priliku su dobili mladi Zach Abbott i povratnik nakon ozljede Chris Wood.

“Prioritet je ostanak u Premier ligi”, poručio je Pereira, naglasivši da bi ispadanje u Championship bilo katastrofalno. Ipak, ističe i ambiciju osvajanja Europske lige, koju je već jednom osvojio kao pomoćnik u Portu.

Forestu je ostalo još šest utakmica za spas sezone, ali potencijalni scenarij igranja u Europi kao drugoligaš donosi ozbiljne logističke probleme zbog zgusnutog rasporeda.

Takva situacija već se događala: Birmingham je 2011. osvojio Liga kup pa ispao iz lige i igrao Europsku ligu, kao i Wigan dvije godine kasnije nakon osvajanja FA kupa. Sličan put imali su i Ipswich te Millwall, ali nijedan od tih klubova nije igrao Ligu prvaka kao drugoligaš — što bi za Forest bio presedan.