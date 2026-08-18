VIDEO / Greenwood ukrao show u Istanbulu, Majer igrao u remiju AEK-a

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U prvoj utakmici play-offa Lige prvaka Fenerbahče i Lyon remizirali su 1:1 u Istanbulu. Gosti su poveli u završnici prvog poluvremena kada je u 40. minuti pogodio Lois Openda.

Fenerbahče je vrlo brzo nakon odmora stigao do izjednačenja.

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Samo dvije minute nakon početka drugog dijela Mason Greenwood lijepo je pogodio za 1:1, a rezultat se do kraja više nije mijenjao.

U drugom susretu večeri Levski Sofia i AEK odigrali su bez pogodaka (0:0). Hrvatski reprezentativac Lovro Majer za goste je igrao do 57. minute, dok je Domagoj Vida cijelu utakmicu proveo na klupi.

Uzvratne utakmice ovih dvoboja igraju se sljedeće srijede, kada će biti poznati putnici u ligašku fazu Lige prvaka.

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