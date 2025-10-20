Kovač najavio gostovanje u Ligi prvaka pa poručio: ‘Nisu svi kao Bayern’

Podijeli :

DennisxEwert RHR-FOTO via Guliver

Borussia Dortmund u utorak, 21. listopada, gostuje kod Kopenhagena u 3. kolu Lige prvaka.

Momčad Nike Kovača ima četiri boda nakon prva dva kola i traži drugu pobjedu, želeći se iskupiti za poraz od Bayerna prošlog vikenda.

Očekuju se promjene u napadu, a Kovač bi mogao od početka koristiti formaciju 3-4-3, koju je protiv Bayerna uveo tek u drugom dijelu. Fabio Silva ostavio je dobar dojam i moguće je da zaigra od prve minute.

“To što ga uvodim u svakoj utakmici pokazuje što mislim o Fabiju i što vidim u njemu, razvija se vrlo dobro, vidim napredak”, poručio je Kovač u uvodu pa govorio o širini momčadi:

“Trenutno imamo sve ofenzivne opcije, zato je Carney u zadnje vrijeme bio malo po strani.”

Dotaknuo se poraza od Bayerna:

“Nisu svi protivnici poput Bayerna, sada se koncentriramo na Kopenhagen i nadamo se da ćemo tamo popraviti neke stvari.”

Pričao je i o Kopenhagenu:

“Boljih i lošijih faza uvijek ima u nogometu, oni trenutačno imaju nekoliko problema u ligi, ali utorak je Liga prvaka, to je poseban kontekst, velika pozornica i dodatna motivacija, očekujem snažnog, vrlo discipliniranog i organiziranog suparnika.”

Za kraj je otkrio ciljeve u Ligi prvaka:

“Iz prošle sezone znamo što treba da bi se dohvatio vrh, ovdje je riječ o tome da se uzmu bodovi protiv ozbiljnog suparnika uz veliku podršku.”