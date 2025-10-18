VIDEO / Bayern srušio Kovačevu Borussiju i pobjegao joj na +7

Podijeli :

Nogometaši Bayerna svladali su na Allianz Areni Borussiju Dortmund s 2-1 u utakmici 7. kola njemačkog prvenstva te su ostali jedina neporažena momčad u Bundesligi.

Bavarci su poveli u 22. minuti, kad je udarac iz kuta izveo Joshua Kimmich, a na bližoj vratnici Harry Kane nadskočio svog čuvara i glavom postigao 12. prvenstveni pogodak u ovoj sezoni.

VIDEO / Kane ne prestaje trpati: Sjajni Englez doveo Bayern u vodstvo protiv Kovačeve Borussije

Niko Kovač je dobro postavio igru Borussije, ali je nepreciznost njegovih napadača skupo koštala “Žuto-crne”.

Harry Kane je dugom loptom bio začetnik akcije iz koje je Bayern u 79. minuti došao do drugog pogotka. No, nakon ubačaja Luisa Diaza s lijeve strane loše je pred golom reagirao Jobe Bellingham, koji nije uspio izbiti loptu već ju je Michael Olise u klizećem startu odbio u mrežu.

Julian Brandt je u 84. minuti iskoristio ubačaj Juliana Ryersona i smanjio na 2-1, ali Borussia nije uspjela do kraja dvoboja doći do izjednačenja i izbjeći prvi poraz u sezoni.

Bayern je s maksimalnim 21 bodom vodeća momčad Bundeslige. Drugoplasirani RB Leipzig zaostaje za pet bodova, a trećeplasirani Stuttgart za šest. Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen imaju sedam bodova manje od Bavaraca.

