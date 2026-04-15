Del Piero: Real neće proći u polufinale Lige prvaka

Liga prvaka već je dobila dva polufinalista, PSG i Atlético Madrid, nakon sinoćnjih susreta, a večeras će im se pridružiti još dva.

Arsenal i Sporting od 21 sat igraju uzvrat četvrtfinala na Emiratesu u Londonu, dok se u istom terminu u Münchenu sastaju Bayern i Real Madrid.

Bayern u uzvrat ulazi s prednošću 2:1 iz prve utakmice, a ove sezone na Allianz Areni ima samo jedan poraz, i to protiv Augsburga u siječnju. Momčad Vincenta Kompanyja djeluje vrlo uvjerljivo, no Real Madrid u Ligi prvaka često prkosi prognozama.

Ipak, šanse Reala ne vidi velikima legendarni Talijan Alessandro Del Piero: “Real Madrid slabiji je danas nego što je bio prijašnjih godina. Mislim da neće proći u polufinale. Ali proteklih su nas godina razuvjerili puno puta. U Ligi prvaka oni kao da ne mogu pogriješiti”, rekao je za As.

Iako je Real posljednjih godina često pronalazio način za preokrete i prolazak dalje, sadašnja momčad djeluje ranjivije pa ostaje pitanje može li se suprotstaviti ovako snažnom Bayernu.

